Muğla Fethiye'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde orman yangını çıktı. Yerleşim yerlerine yakın bir noktada başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Fethiye ilçesine bağlı Göcek Mahallesi Gökçeovacık mevkisi yakınlarındaki ormanda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yakın bir noktada başlayan yangın bölgesine, ihbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı