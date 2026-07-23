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Muğla'daki orman yangını, büyük ölçüde kontrol altına alındı

Muğla'daki orman yangını, büyük ölçüde kontrol altına alındı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde dün çıkan orman yangını, yerleşim yerlerine ulaştı. 10 ev boşaltıldı, 4 bungalov zarar gördü. Yangın gece büyük ölçüde kontrol altına alındı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde dün çıkan ve yerleşim yerlerine kadar ulaşan orman yangını, gece saatlerinde büyük ölçüde kontrol altına alındı. Alevlerin tamamen kontrol altına alınması için çalışmalar, günün ilk ışıklarıyla birlikte hava araçlarının da desteğiyle yeniden başladı.

Fethiye ilçesine bağlı Göcek Mahallesi Gökçeovacık mevkisi yakınlarında dün saat 12.30 sıralarında orman yangını çıktı. Yerleşim yerlerine yakın bir noktada başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevlere, 5 helikopter, 3 uçak, 15 arazöz, 7 su tankeri, 3 dozer ve 130 personelle müdahale edildi. Yangın nedeniyle tedbir amacıyla yaklaşık 10 ev boşaltılırken, ilk belirlemelere göre 4 bungalov zarar gördü.

ALEVLER EVLERE ULAŞTI

Alevler, İnlice Mahallesi'ndeki yerleşim alanlarına kadar ulaştı. Bazı evler alevlere teslim olurken, bazı noktalarda patlama sesleri de duyuldu. Yangının yerleşim alanlarını tehdit etmesi üzerine jandarma ekipleri İnlice Mahallesi'nde tahliye çalışması başlattı. Risk altındaki evlerde bulunan kişiler güvenli bölgelere yönlendirildi. Alevlere havanın kararmasının ardından sadece karadan müdahalede bulundu. Yangın, gece saatlerinde büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Alevlerin tamamen kontrol altına alınması için çalışmalar, günün ilk ışıklarıyla birlikte hava araçlarının da desteğiyle yeniden başladı. Helikopter ve yangın söndürme uçakları, engebeli arazi nedeniyle karadan ulaşımın güç olduğu noktalara su atarak kara ekiplerine destek verdiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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