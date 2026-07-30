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Fethiye’de orman yangını

Fethiye’de orman yangını
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MUĞLA’nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler, müdahale ediyor.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler, müdahale ediyor.

Saat 02.00 sıralarında Fethiye ilçesi Yeşilüzümlü Mahallesi'ndeki ormandan alevlerin yükseldiği görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla geniş bir alana yayıldı. Ekiplerin, alevleri kontrol altına almak için başlattığı çalışma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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