Muğla'da düzenlenen operasyonda, aranan 3 kişi yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen operasyon sonucunda, toplamda 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.İ.Ö. ve diğer suçlardan aranan 2 kişi yakalandı. Operasyonda ayrıca kayıp olan 2 çocuk da bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, farklı suçlardan hakkında 30 yıl 11 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.İ.Ö'nün Çiftlik Mahallesi'ndeki villalarda olduğu belirlendi.

İki farklı adrese düzenlenen operasyonda, H.İ.Ö'nün yanı sıra farklı suçlardan hakkında 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan M.K. ve "dolandırıcılık" suçundan aranan İ.A. yakalandı.

Villada bulunan ve şüphelilere yardım ettiği belirlenen K.Ş. de gözaltına alındı.

Villa ve araçlarda yapılan aramada, otomatik tabanca, şarjör, bir miktar mermi ile uyuşturucu hap ele geçirildi. Cep telefonları ve bilgisayara el konuldu.

Operasyon düzenlenen villalarda bulunan, kayıp olarak aranan 2 çocuk, Muğla Çocuk Evleri Sitesi'ne teslim edildi.

İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.İ.Ö, M.K. ile İ.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

K.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır
