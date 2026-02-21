Haberler

Fethiye'de aracın çarpması sonucu ölen kurt, TÜBİTAK projesine ışık tutacak

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir aracın çarparak öldürdüğü genç erkek kurt, TÜBİTAK destekli bir araştırma projesine katıldı. Kurtun genetik yapısı ve hibridizasyonu üzerine yapılan incelemeler için doku örnekleri alındı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, gece aracın çarpması sonucu ölen genç erkek kurt, Türkiye genelinde TÜBİTAK 1001 destekli olarak yürütülen 'Ülke Çapında Kurtlara Dair Kapsamlı Bir Araştırma: Mekansal Genetiği, Ekoloji ve Hibridizasyonu' projesine dahil edildi. Kurttan genetik analizlerde kullanılmak üzere doku örnekleri alındı. Proje ile Türkiye genelindeki kurtların genetik yapısı, köpeklerle melezleşme düzeyleri ve popülasyonun genetik dayanıklılığının ortaya konulmasının hedeflendiği belirtildi.

Fethiye-Antalya kara yolu Karaçulha Mahallesi mevkisi yakınlarında, saat 03.00 sıralarında aracın çarptığı kurt öldü. Yapılan incelemelerde kurdun, yayılma ve alan arayışı dönemindeki genç bir erkek olduğu belirlendi. Kurttan genetik analizlerde kullanılmak üzere alınan doku örnekleri, kayıt altına alındı. Kurt, Sakarya Üniversitesi yürütücülüğünde ve geniş bir uzman ekibin katılımıyla gerçekleştirilen 'Ülke Çapında Kurtlara Dair Kapsamlı Bir Araştırma: Mekansal Genetiği, Ekoloji ve Hibridizasyonu' başlıklı TÜBİTAK 1001 destekli proje kapsamına alındı. Proje ile Türkiye genelindeki kurtların genetik yapısı, köpeklerle melezleşme düzeyleri ve popülasyonun genetik dayanıklılığının ortaya konulması hedeflendiği belirtildi.

'KURTTAN GENETİK ARAŞTIRMA İÇİN DOKU ÖRNEKLERİ ALDIK'

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Yasin İlemin, kurtların yerleşim alanlarına yönelmesinin temel nedenleri ile ilgili bilgi vererek, "Kurtlar, son yıllarda özellikle kış aylarında Ege ve Akdeniz'in kıyı şehirlerine kadar yaklaşabilmektedir. Bunun başlıca nedeni, insanlar tarafından beslenmeye alıştırılan yaban domuzlarını takip ederek yerleşim alanlarının çevresine gelmeleridir. Yaban domuzlarının şehir kenarlarında artan varlığı, kurtların da bu alanlara yönelmesine ve maalesef trafik kazalarıyla karşılaşmalarına yol açmaktadır. Kaza da yaşamını yitiren kurttan genetik araştırma için doku örnekleri aldık. Bu örnekler projeye ışık tutacaktır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
