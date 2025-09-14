Haberler

Fethiye'de Müstakil Evde Yangın Çıktı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kesikkapı Mahallesi 121. Sokak'taki müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Alevler, ekiplerin müdahalesiyle yakındaki binalara sıçramadan söndürüldü.

Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
