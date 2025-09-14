Fethiye'de Müstakil Evde Yangın Çıktı
Kesikkapı Mahallesi 121. Sokak'taki müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Alevler, ekiplerin müdahalesiyle yakındaki binalara sıçramadan söndürüldü.
Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel