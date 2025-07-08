Fethiye'de Muharrem Ayı'nda Aşure İkramı

Fethiye'de Muharrem Ayı'nda Aşure İkramı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, muharrem ayı dolayısıyla Fethiye Belediyesi tarafından vatandaşlara aşure dağıtıldı. Etkinliğe katılan belediye başkan vekili ve yardımcıları, aşurelerin özenle hazırlandığını belirtti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

Fethiye Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, belediye önünde kurulan stantta vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Belediye Başkan Vekili Derya Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcıları Sabri Oğuz Bolelli ve Veli Uysal, etkinliğe katılarak aşure dağıttı.

Bolelli, belediyenin aşevinde özenle hazırlanan aşureyi vatandaşa ikram ettiklerini söyledi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
Abdülkadir Ömür yeniden Süper Lig'e döndü

Yeniden Süper Lig'e döndü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ata Demirer, gözlerden uzak yaşadığı aşkıyla ilk kez ortaya çıktı

Gözlerden uzak yaşadığı aşkıyla ilk kez ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.