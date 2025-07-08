Fethiye'de Muharrem Ayı'nda Aşure İkramı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, muharrem ayı dolayısıyla Fethiye Belediyesi tarafından vatandaşlara aşure dağıtıldı. Etkinliğe katılan belediye başkan vekili ve yardımcıları, aşurelerin özenle hazırlandığını belirtti.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.
Fethiye Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, belediye önünde kurulan stantta vatandaşlara aşure dağıtıldı.
Belediye Başkan Vekili Derya Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcıları Sabri Oğuz Bolelli ve Veli Uysal, etkinliğe katılarak aşure dağıttı.
Bolelli, belediyenin aşevinde özenle hazırlanan aşureyi vatandaşa ikram ettiklerini söyledi.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel