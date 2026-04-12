Fethiye'de yol kenarındaki iş makinelerine çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yol kenarındaki iş makinelerine çarpan motosiklet sürücüsü Niyazi Koyuncu, kazada ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı fakat kurtarılamadı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yol kenarındaki iş makinelerine çarpan motosikletin sürücüsü, hayatını kaybetti.
Niyazi Koyuncu idaresindeki 34 TM 5816 plakalı motosiklet, Adnan Menderes Bulvarı'nda yol kenarındaki iş makinelerine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Koyuncu, kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır