Fethiye'de devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Muğla'nın Fethiye ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü İbrahim Uysal hastanede yaşamını yitirdi. Olay sonrası sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, devrilen motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
İbrahim Uysal'ın kullandığı 07 SEG 37 plakalı motosiklet, Fethiye-Çameli kara yolunda devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Sağlık görevlilerince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan Uysal, kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel