Fethiye'de Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 20 yaşındaki Abdullah Sefa Çavdır yaşamını yitirdi. Çavdır'ın kullandığı motosiklet, bir otomobille çarpıştı. Otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Abdullah Sefa Çavdır'ın (20) kullandığı 48 APD 214 plakalı motosiklet, Yeni Mahalle Turgut Özal Bulvarı'nda sürücüsü öğrenilemeyen 06 DK 320 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Çavdır, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
