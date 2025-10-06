Fethiye'de Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde iş makinesine arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Hüseyin Mutlu Cibi (28) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.45 sıralarında Karagedik Mahallesi Muğla- Fethiye çevreyolunda meydana geldi. Hüseyin Mutlu Cibi yönetimindeki 48 ARJ 208 plakalı motosiklet, Kenan M. idaresindeki iş makinesine arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde Hüseyin Mutlu Cibi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cibi'nin cenazesi Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kenan M. ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.