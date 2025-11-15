Haberler

Fethiye'de Mahsur Kalan 4 Keçi AKUT Tarafından Kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 4 keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri tarafından yaklaşık 2 saat süren bir çalışmayla kurtarıldı. Keçilerin sağlık durumları iyi, sahibi onlara kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan 4 keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kırsal Kargı Mahallesi'nde Süleyman Söğüt'e ait 4 keçi, 12 Kasım'da sarp kayalık bölgede mahsur kadı. Söğüt, keçilerini kendi çabasıyla kurtaramayınca Fethiye AKUT ekibinden dün saat 13.30 sıralarında yardım istedi. AKUT ekibi, zorlu arazi şartlarına rağmen yaklaşık 2 saat süren bir çalışmayla keçileri halat yardımıyla bulundukları yerden yukarıya çekerek kurtardı. Sağlık durumları iyi olduğu belirtilen keçiler, sahibine teslim edildi. Keçilerine kavuşan Süleyman Söğüt, AKUT ekibine teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
