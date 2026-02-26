Haberler

Fethiye'de köpeği bıçakla öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, köpeği bıçakla öldürdüğü iddia edilen N.A.K. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bir kişinin köpek bıçakladığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Bıçaklanan köpeğin öldüğü belirlendi. Köpeği bıçakladığı öne sürülen N.A.K. (46) ekipler tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır
