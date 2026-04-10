Fethiye'de yamaçtan düşen kaya parçaları yolu kapattı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaçtan kopan kaya parçaları nedeniyle Ölüdeniz-Faralya kara yolu ulaşıma kapandı. Güvenlik önlemleri alınırken, kaya parçalarının kaldırılması için iş makineleriyle çalışma başlatıldı.
Ölüdeniz-Faralya kara yoluna saat 03.15 sıralarında yamaçtan kopan kaya parçaları düştü. Yola düşen kaya parçaları nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Yolda geniş güvenlik önlemleri alınırken, kaya parçalarının kaldırılması için iş makineleriyle çalışma yapılacağı bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı