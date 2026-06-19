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Muğla'da komşular arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Muğla'da komşular arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki komşu arasında çıkan silahlı kavgada Ramazan Çalışkan hayatını kaybetti, eşi ve kızı yaralandı. Şüpheli O.K., jandarmaya teslim oldu.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde iki komşu arasında çıkan silahlı kavgada Ramazan Çalışkan (42) hayatını kaybetti, eşi ve kızı yaralandı. Şüpheli saklandığı evinde jandarma ekiplerine teslim oldu.

Olay, saat 18.00 sıralarında Eldirek Mahallesi'nde meydana geldi. Komşu oldukları öğrenilen O.K. (62) ile Ramazan Çalışkan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine O.K., av tüfeğiyle evinin önüne gittiği Ramazan Çalışkan'a ve beraberindeki aile üyelerine ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ramazan Çalışkan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Çalışkan'ın eşi E.Ç. (40) ve kızı E.Ç.'nin (13) de vücutlarına isabet eden saçmalardan yaralandığı tespit edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Anne E.Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayın ardından kendi evine giderek saklandığı belirlenen O.K., jandarma ekiplerine teslim oldu. Bahçe kapısından kaynaklı sesten çıktığı öğrenilen olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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