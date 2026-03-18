Fethiye'de bir kişi kaldığı apart odasında ölü bulundu
Muğla'nın Fethiye ilçesinde 38 yaşındaki Engin K, kaldığı apart odasında ölü olarak bulundu. Yakınları tarafından polise ihbarda bulunulmasının ardından olay yerine gelen ekipler, Engin K'nin yaşamını yitirdiğini doğruladı. Olay yerinde gaz ölçümü yapıldı ve cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Karaçulha Mahallesi'ndeki apartta kalan Engin K'den (38) uzun süre haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İçeriye giren ekipler Engin K'yi hareketsiz halde buldu. Sağlık ekibince Engin K'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kimyasal bir bulgu üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekibince odada gaz ölçümü yapıldı ve numuneler alındı.
Engin K'nin cenazesi ise kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.