Haberler

KADES ihbarına gidilen evde, esrar ve silah ele geçirildi

KADES ihbarına gidilen evde, esrar ve silah ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ihbarı üzerine gerçekleştirilen operasyonda, bir evde çok sayıda silah, mühimmat ve uyuşturucu madde bulundu. Eşini darbetmekle suçlanan Alman uyruklu G.P.F. gözaltına alındı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) ihbarı üzerine, operasyon yapılan evde çok sayıda silah, mühimmat ve uyuşturucu ele geçirildi. Eşini darbedip alıkoyduğu ileri sürülen Alman uyruklu G.P.F., gözaltına alındı.

Fethiye'de yayaşan G.B. isimli kadın, 12 Mart'ta KADES üzerinden, ihbarda bulunup yardım istedi. G.B.'nin bulunduğu Karagedik Mahallesi'ndeki adrese, polis ekipleri sevk edildi. G.B., birlikte yaşadığı Alman uyruklu G.P.F.'nin kendisini darbettiğini ve silah zoruyla evde tuttuğunu söyledi. Şüphelinin çelişkili ifadeler vermesi üzerine evde silah bulunabileceği değerlendirildi.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, nöbetçi savcının talimatıyla Fethiye Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından söz konusu evde arama yapıldı. Aramada ruhsatsız 1 otomatik tabanca ve şarjörü, 1 otomatik tüfek ve 3 şarjörü, 1 kurusıkı tabanca ve şarjörü, 123 adet av tüfeği kartuşu, 251 adet tabanca mermisi, 2 gram ham esrar ve 1 kasatura ele geçirildi. Şüpheli G.P.F., gözaltına alındı. '6136 Sayılı Kanun'a muhalefet', 'Kasten yaralama', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından hakkında işlem başlatılan G.P.F., adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti

Duayen tarihçi İlber Ortaylı hayatını kaybetti
İlber Ortaylı'nın ölüm haberini alan Fatih Altaylı gözyaşlarına boğuldu

Acı haberi alan ünlü gazeteci gözyaşlarına boğuldu
Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat

Pentagon'dan Hamaney hakkında şok iddia
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'de 'kral çıplak' diyen biri var

"Kral çıplak" diyen biri var
MSB: İran'dan ateşlenen bir füze daha imha edildi

İran'dan Türkiye'ye bir füze daha! Akıbeti yine aynı oldu
Göksel'i gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor

Ünlü şarkıcı gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakip olacağı ayrılık

Rakip olacakları bir gelişme daha yaşandı!
İsrail'de 'kral çıplak' diyen biri var

"Kral çıplak" diyen biri var
Koşa koşa gitmişti! Beşiktaş'tan Cengiz Ünder'e hayatının şoku

Koşa koşa gittiği Beşiktaş'ta hayatının şokunu yaşadı
Eray Yazgan Fenerbahçe'yi hedef aldı: Türkiye'de en son şikayet edecek kulüp onlar

Olay yaratacak iddia: Bence Türkiye'de Fenerbahçe...