Fethiye sahilinde imara aykırı yapılar yıkılıyor
Muğla'nın Fethiye ilçesinde imara aykırı olduğu belirlenen yapıların yıkım süreci başladı. Fethiye Belediyesi ekipleri, Koca Çalış sahilinde kaçak yapıların yıkımını gerçekleştirmek için sabah saatlerinde iş makineleri ile çalışmalara başladı. Yıkım işleminin birkaç gün sürmesi bekleniyor.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde imara aykırı olduğu belirlenen yapıların yıkımına başlandı.
Çiftlik Mahallesi Koca Çalış sahilinde kıyı kenar çizgisi içinde yer alan kaçak yapıların yıkım süreci, Fethiye Belediyesi ekipleri tarafından yürütülüyor.
Tahliye kararı tebliğ edilen işletmelerin yıkımına ???????sabah saatlerinde iş makineleriyle başlandı.
Polis, jandarma ve zabıta ekipleri güvenlik amacıyla bölgede hazır bekletildi.
Yıkımın birkaç gün sürmesi bekleniyor.
Kaynak: AA / Onur Çadır - Güncel