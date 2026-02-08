Haberler

Muğla'da jandarma ekiplerinin devriyesi havadan ve aksiyon kamerasıyla görüntülendi


Muğla'nın Fethiye ilçesinde jandarma ekiplerinin dron ve motorize ekiplerle gerçekleştirdiği devriye faaliyetlerine ilişkin görüntüler paylaşıldı. Ekiplerin güvenlik sağlamak amacıyla farklı bölgelerdeki çalışmaları dikkat çekti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde jandarma ekiplerinin devriye faaliyetlerini içeren görüntüler paylaşıldı.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda, Jandarma Genel Komutanlığınca yayımlanan klipte, jandarma ekiplerinin dron ile havadan ve motorize ekipler tarafından da aksiyon kamerasıyla kaydedilen devriye görüntülerine yer verildi.

Görüntülerde, ekiplerin ormanlık alanlarda, sahil kesimlerinde ve farklı mahallelerde asayiş ve güvenliği sağlamak amacıyla devriye faaliyetlerini sürdürdüğü görülüyor.




