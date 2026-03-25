Fethiye'de "İşaret Dili" kursunu tamamlayanlara sertifikaları verildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen işaret dili kursunu tamamlayan 13 kursiyere sertifikaları verildi. Kurs, işitme engelli bireylerle iletişim kurabilme becerisini geliştirmeyi hedefliyordu.

Fethiye Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi ve Fethiye İşitme Engelliler Derneği işbirliğiyle düzenlenen kursta, kursiyerlere işitme engelli bireylerin iletişim yöntemleri, işaret dilinin tarihçesi ve temel kuralları hakkında kapsamlı bilgi aktarıldı.

Eğitim sürecinde katılımcıların, yalnızca işaret dili ile iletişim kurabilen bireyler ile rahat ve doğru şekilde iletişim kurabilmeleri hedeflendi.

İşaret dili eğitmeni Esra Topuz tarafından verilen derslere katılan 23 kursiyerden 13'ü sınavları geçerek sertifika almaya hak kazandı.

Fethiye Belediye Başkan Vekili Taner Boz, Engelsiz Komisyonu üyesi, Meclis üyesi Derya Yılmaz ve Fethiye İşitme Engelliler Derneği Başkanı Can Gündüz, kursiyerlere sertifikaları verdi.

Fethiye İşitme Engelliler Derneği Başkanı Gündüz, bu tür eğitimlerin işitme engelli bireylerin sosyal hayatta daha aktif yer alabilmeleri açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır
