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Fethiye'de dereye devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

Fethiye'de dereye devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde dönüş manevrası sırasında kontrolden çıkan hafif ticari araç dereye devrildi. Kazada sürücü ve bir yolcu yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde hafif ticari aracın dereye devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

A.C. idaresindeki 48 AYJ 930 plakalı hafif ticari araç, Akarca Mahallesi'nde dönüş manevrası yaptığı sırada kontrolden çıkarak dereye devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü ile araçta bulunan N.C, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Onur Çadır
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