Haberler

Fethiye'de Gulet Teknesinde Yangın

Fethiye'de Gulet Teknesinde Yangın
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Yassıada açıklarında bir gulet teknede çıkan yangına Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri müdahale ediyor. Alevler kısa sürede tekneyi sardı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesi, Yassıada açıklarındaki bir gulet teknede yangın çıktı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri alevlere müdahale ediyor.

Fethiye ile Göcek arasındaki Yassıada yakınlarında bir gulette saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tekneyi sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler alevleri söndürmek için denizden müdahale ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto

İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto
Elektrikte yeni dönem! Faturalar cep yakacak

Milyonlarca haneye kötü haber! Bu tarihte faturalar ikiye katlanacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pelin'in öldüğü olayda kan donduran rapor! Beton ağırlık üzerine düşmüş

Pelin'in can verdiği olayda kan donduran rapor
Elektrikte yeni dönem! Faturalar cep yakacak

Milyonlarca haneye kötü haber! Bu tarihte faturalar ikiye katlanacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.