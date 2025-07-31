Fethiye'de Gönüllüler ile Çevre Temizliği Yapıldı

Fethiye'de Gönüllüler ile Çevre Temizliği Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 'Temiz Fethiye' kampanyası kapsamında gönüllüler bir araya gelerek koylar ve yol kenarlarında çevre temizliği yaptı. 400 torba çöp toplandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, doğal güzellikleriyle öne çıkan plaj ve koyların bulunduğu yarımada bölgesinde gönüllülerin katılımıyla çevre temizliği yapıldı.

Fethiye Belediyesi koordinesinde gerçekleştirilen "Temiz Fethiye" kampanyasının ilk etabına, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ile yerli ve yabancı gönüllüler katıldı.

Etkinlikte belediye temizlik görevlileri ve çevreciler, koylara ulaşımı sağlayan yol kenarları ile ormanlık alanlarda çevre temizliği gerçekleştirdi.

Yaklaşık 3 saat süren çalışmada 400 torba çöp toplandı. Toplanan atıklar ayrıştırılmak üzere Fethiye Belediyesi Geri Dönüşüm Tesisi'ne götürüldü.

Bölgede yürütülen temizlik çalışmalarına rağmen kirliliğin devam ettiğini belirten Karaca, bunun üzüntü verici olduğunu söyledi.

Karaca, "Geliniz, bu güzel şehir için el ele verelim. Hep birlikte, burada yaşayan güzel insanlarla, sürdürülebilir ve yaşanabilir bir Fethiye yaratalım" dedi.

Kaynak: AA / Onur Çadır - Güncel
14 yaşında direksiyon başına geçti sonrası facia! Kardeşiyle birlikte can verdi

14 yaşında direksiyon başına geçti sonrası facia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'ye sponsor olan Hamdi Ulukaya'nın bayrak hassasiyeti

Fenerbahçe'ye sponsor olan Kürt iş adamının bayrak hassasiyeti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.