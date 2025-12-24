Muğla'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.D. yakalandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlükleri tarafından FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.D.'nin Fethiye'de olduğu belirlendi. Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler, Ü.D.'yi Çarşı Caddesi'nde yakaladı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sek edilen Ü.D., çıkarıldığı mahkemede tutuklanıp, Eşen Cezaevi'ne gönderildi.