Muğla'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Fethiye'de, FETÖ/PDY üyeliğinden 6 yıl 10 ay hapis cezası bulunan Ü.D. düzenlenen operasyonda yakalanarak cezaevine gönderildi.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.D. yakalandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlükleri tarafından FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.D.'nin Fethiye'de olduğu belirlendi. Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler, Ü.D.'yi Çarşı Caddesi'nde yakaladı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sek edilen Ü.D., çıkarıldığı mahkemede tutuklanıp, Eşen Cezaevi'ne gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
