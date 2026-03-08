Haberler

Fethiye Fenerbahçeliler Derneğince iftar programı düzenlendi

Güncelleme:
Fethiye Fenerbahçeliler Derneği, Cumhuriyet Mahallesi'nde iftar programı düzenleyerek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde katılımcılara çiçek dağıttı. Etkinlikte birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

Fethiye Fenerbahçeliler Derneğince iftar programı gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Mahallesi Belediye İş Hanı önünde düzenlenen etkinlik Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Programa katılan kadınlara, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çiçek dağıtıldı.

Fethiye Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Cihan Ünal, AA muhabirine, etkinliğin bu yıl üçüncüsünü düzenlediklerini, renktaşların yanı sıra Fethiye'de herkesi iftar programına davet ettiklerini söyledi.

Ramazan'ın birlik, beraberlik ve paylaşma ayı olduğunu ifade eden Ünal, yemeğe katılan herkese teşekkür etti.

Programa, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, kamu kurum ve kuruluşlar ile siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır
