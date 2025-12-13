Haberler

Muğla'da hafif ticari araçla çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Muğla'da hafif ticari araçla çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Güncelleme:
Muğla'nın Fethiye ilçesinde elektrikli motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 48 yaşındaki Ekrem Y. yaşamını yitirdi. Olay sonrası araç sürücüsü gözaltına alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

A.Ö. (68) idaresindeki 42 GB 063 plakalı hafif ticari araç Muğla-Fethiye kara yolu Çiftlik mevkisinde yaya geçidinden elektrikli motosikletiyle karşıya geçmeye çalışan Ekrem Y. (48) ile çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Ekrem Y'nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Araç sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıŞÜKRÜ GÜZEN:

Sanki ralli pilotu gibi elektrikli bisiklet kullanıyorlar, trafikte en çok korktuğum bu motosiklet ve elektrikli bisiklet sürücüleri..... Arkadaş bir sağımdan geçiyorlar bir solumdan... Bir Sanki araç kullanırken hep haklı onlar... Trafikte hiç bir aracın sağından geçilmez ama bunlar direkleme aracın sağından dalıyorlar.... Bir de söyleniyorlar.... Niye sağına bakmıyorsun kardeşim ? Diye.... Suçlu biz yine....





Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

