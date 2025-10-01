Haberler

Fethiye'de Dünya Yaşlılar Günü Kutlandı

Fethiye'de Dünya Yaşlılar Günü Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde protokol üyeleri, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla huzurevinde kalan yaşlılarla bir araya geldi. Belediye Başkanı Alim Karaca, büyüklerin önemine dikkat çekerek onların sağlık ve mutluluk diledi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde protokol üyeleri, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla huzurevinde kalanları ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Fatih Akkaya, Belediye Başkanı Alim Karaca, İlçe Emniyet Müdürü Salih Murat Kara, Jandarma Binbaşı Yaşar Doğu ve Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Binbaşı Burak Akanpınar, Fethiye Belediyesi Huzurevi'nde yaşlılarla bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Karaca, "1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü vesilesiyle; ömrünü ailesine ve ülkesine adamış, bilgi ve tecrübeleriyle bizlere her zaman yol gösteren büyüklerimizin ellerinden saygı, sevgi ve minnetle öpüyorum. Bu anlamlı günde, tüm büyüklerimizin 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür geçirmelerini temenni ediyorum." ifadelerin kullandı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
Erdoğan'dan MHP ve DEM Parti'ye teşekkür: Terör belası bitme noktasında

Meclis açılışına damga vurdu! Erdoğan'dan 2 partiye teşekkür
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
90 dakikada dünyaları kazandılar! Galatasaray'ın kasası ağzına kadar doldu

Galatasaray 90 dakikada dünyaları kazandı
Ünlü oyuncu Birce Akalay'dan yürek burkan paylaşım

Ünlü oyuncuyu yıkan haber: Çok genç yaşta aramızdan ayrıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.