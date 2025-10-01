Fethiye'de Dünya Yaşlılar Günü Kutlandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde protokol üyeleri, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla huzurevinde kalanları ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Fatih Akkaya, Belediye Başkanı Alim Karaca, İlçe Emniyet Müdürü Salih Murat Kara, Jandarma Binbaşı Yaşar Doğu ve Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Binbaşı Burak Akanpınar, Fethiye Belediyesi Huzurevi'nde yaşlılarla bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Karaca, "1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü vesilesiyle; ömrünü ailesine ve ülkesine adamış, bilgi ve tecrübeleriyle bizlere her zaman yol gösteren büyüklerimizin ellerinden saygı, sevgi ve minnetle öpüyorum. Bu anlamlı günde, tüm büyüklerimizin 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür geçirmelerini temenni ediyorum." ifadelerin kullandı.