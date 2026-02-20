Haberler

Fethiye'de kendisini görme engelli gibi gösteren dilenci yakalandı

Fethiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde dilencilere yönelik denetim yaptı. Görme engelli olduğu iddia edilen bir dilenci, zabıtaları görünce kaçmaya çalıştı fakat yakalandı ve ceza uygulandı.

Fethiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde dilencilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda çalışma başlattı. Merkez Camisi önünde kendisini görme engelli gibi göstererek dilencilik yaptığı belirlenen bir kişi, zabıta ekiplerini görünce kaçmaya çalıştı.

Ekipler tarafından yakalanan şüpheliye "Kabahatler Kanunu" kapsamında ceza uygulandığı bildirildi.

Öte yandan, dilencinin kaçma anı zabıta ekiplerince cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

