Fethiye'de Deniz Dibi Temizliği: Çöp Konteyneri ve Atıklar Çıkarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen etkinlikte dalgıçlar deniz dibinden atıkların yanı sıra çöp konteyneri çıkardı.

Fethiye Belediyesi ile Akdeniz Koruma Derneği (AKD) işbirliğiyle İklim Değişikliğiyle Mücadele Haftası dolayısıyla Göcek Mahallesi'ndeki bazı koylarda deniz dibi temizliği yapıldı.

Gönüllü dalgıçların yer aldığı temizlikte, denizden çöp konteyneri ile bir miktar atık çıkarıldı.

Cam şişe, plastik boru, kova ve tenekelerden oluşan atıklar, Göcek Meydanı'nda sergilendikten sonra geri dönüşüme gönderildi.