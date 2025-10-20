Haberler

Fethiye'de Deniz Dibi Temizliği: Çöp Konteyneri ve Atıklar Çıkarıldı

Fethiye'de Deniz Dibi Temizliği: Çöp Konteyneri ve Atıklar Çıkarıldı
Güncelleme:
Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirilen deniz dibi temizliği etkinliğinde dalgıçlar, denizden çöp konteyneri ve çeşitli atıklar çıkardı. Etkinlik, İklim Değişikliğiyle Mücadele Haftası kapsamında Fethiye Belediyesi ve Akdeniz Koruma Derneği işbirliğiyle yapıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen etkinlikte dalgıçlar deniz dibinden atıkların yanı sıra çöp konteyneri çıkardı.

Fethiye Belediyesi ile Akdeniz Koruma Derneği (AKD) işbirliğiyle İklim Değişikliğiyle Mücadele Haftası dolayısıyla Göcek Mahallesi'ndeki bazı koylarda deniz dibi temizliği yapıldı.

Gönüllü dalgıçların yer aldığı temizlikte, denizden çöp konteyneri ile bir miktar atık çıkarıldı.

Cam şişe, plastik boru, kova ve tenekelerden oluşan atıklar, Göcek Meydanı'nda sergilendikten sonra geri dönüşüme gönderildi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
