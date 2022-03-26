Fethiye'de çukurda mahsur kalan keçi kurtarıldı
AA - Ali Rıza Akkır - Güncel
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, çukurda mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı.
FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, çukurda mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı.
Kayaköy Mahallesi Küllü mevkisindeki kayalık alandaki çukurdan keçi sesi geldiğini fark edenler, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine ulaşan Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, keçiyi çukurdan kurtardı.
Keçi, sahibine teslim edildi.
AA / Ali Rıza Akkır - Güncel