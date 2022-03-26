Fethiye'de çukurda mahsur kalan keçi kurtarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fethiye'de çukurda mahsur kalan keçi kurtarıldı

AA - Ali Rıza Akkır - Güncel
 - Güncelleme:
Fethiye'de çukurda mahsur kalan keçi kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, çukurda mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, çukurda mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı.

Kayaköy Mahallesi Küllü mevkisindeki kayalık alandaki çukurdan keçi sesi geldiğini fark edenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine ulaşan Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, keçiyi çukurdan kurtardı.

Keçi, sahibine teslim edildi.

AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

Fethiye, Kayaköy, İtfaiye, Muğla, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title