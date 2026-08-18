Fethiye'de Orman Yangını 1 Saatte Söndürüldü

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler 1 saatlik müdahale ile söndürüldü.

Fethiye ilçesi Gökçeovacık Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri ve dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye 1 helikopter ve arazöz sevk edildi. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı