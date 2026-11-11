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Fethiye'de Babadağ Teleferik otoparkındaki istinat duvarı toprak kaymasıyla yıkıldı

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ Teleferik Tesisi'nin otoparkı üstündeki ormanlık alanda toprak kayması meydana geldi. Kayma sonucu otoparktaki istinat duvarında göçük oluştu ve bölge güvenlik önlemi kapsamında yaya ile araç geçişine kapatıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde toprak kayması nedeniyle Babadağ Teleferik Tesisi'nin otoparkındaki istinat duvarı yıkıldı.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki tesisin otoparkının üst kısmında yer alan ormanlık alanda meydana gelen toprak kayması sonucu istinat duvarında göçük oluştu.

Güvenlik önlemi kapsamında bölge, yaya ve araç geçişine kapatıldı.

Kaynak: AA
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