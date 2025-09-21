Fethiye'de Alzheimer Farkındalığı İçin Yamaç Paraşütü Etkinliği

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Alzheimer hastalığıyla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla yamaç paraşütü uçuşu gerçekleştirildi.

Fethiye Alzheimer Derneği Başkanı Mehdi Sadat, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'dan yamaç paraşütü pilotu Artoosh Ghafoorian ile uçuş yaptı.

Sadat, gökyüzünde kamerayla kaydedilen konuşmasında, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü'nde farkındalık amacıyla Ölüdeniz semalarında uçuş yaptıklarını söyledi.

İnsanların dikkatini Alzheimer hastalığına çekmek ve duyarlılık için etkinliği yaptıklarını belirten Sadat, "Sevdiklerimize daha yakın davranalım. Geçen sene de dernek olarak suyun altında farkındalık etkinliği yaptık. Orada da bayrağımızı açmıştık. Bugün de Ölüdeniz semalarında bayrağımızı açtık." dedi.

Sadat daha sonra derneğin flamasını gökyüzünde dalgalandırdı.