Fethiye'de AK Parti Binasına Taşlı Saldırı Yönetildi
Muğla'nın Fethiye ilçesinde AK Parti İlçe Teşkilatı'na yönelik taşlı saldırı düzenlendi. Saldırgan güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Fethiye'de AK Parti binasına taşlı saldırı (2)
Muğla'nın Fethiye ilçesinde gün gece AK Parti İlçe Teşkilatı'na taşlı saldırı düzenleyen saldırgan, yakalandı. Güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği tespit edilen şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Saldırganın sorgulamasında ilçe dışından geldiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Öte yandan AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin, saldırıya uğrayan ilçe teşkilatında incelemelerde bulundu. Laçin, "İstihbarat birimlerimiz çok sıkı çalışıyor. Gözaltındaki kişinin ifadesi alınacak, savcılığa sevk edilecek" dedi.
Haber-Kamera: Gülgün AKYOKUŞ / FETHİYE (Muğla),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel