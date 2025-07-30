Fethiye'de 49 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 25 ayrı suçtan dolayı toplam 49 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü H.B.G. yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hakkında 49 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, 25 ayrı suçtan hakkında 49 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B.G. yakalandı.
Hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel