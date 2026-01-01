Haberler

Fethiye'de 3,5 büyüklüğündeki deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı

Güncelleme:
Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki deprem, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Depremde olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki deprem anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.33'te merkez üssü Fethiye ilçesi olan 3,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. 23,92 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenen deprem, Seydikemer ilçesinde de hissedildi.

Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli, AA muhabirine, deprem nedeniyle ilçede herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını bildirdi.

İlçede deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde belediyeye ait otelin lobisinde ve restoranında oturan vatandaşların panik yaşayarak, dışarıya çıktıkları yer aldı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
