Fethiye'de 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Fethiye'de 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından Akmaz Plajı mevkisinde 3'ü çocuk toplam 20 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akmaz Plajı mevkisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce 3'ü çocuk 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
