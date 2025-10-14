Fethiye'de 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akmaz Plajı mevkisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce 3'ü çocuk 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.