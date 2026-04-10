Haberler

Fethiye'de 15. Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 15. Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali düzenlendi.

Fethiye Belediyesi ile Yeşilüzümlü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi işbirliğinde Yeşilüzümlü Mahallesi'nde yapılan festivalde, katılımcılara kuzugöbeği çorbası ikram edildi.

Festival alanında, kadınların tezgahlarda dokuduğu "dastar bezi", yöresel el sanatları ve yiyecekler satışa sunuldu.

Bazı mahalle sakinleri de ormandan topladıkları kuzugöbeği mantarlarını kilosu 1500 ila 2 bin liradan satışa sundu. Kurutulmuş kuzugöbeği ise kilosu 6 bin liradan alıcı bekledi.

Açılış töreninde konuşan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, 3 gün sürecek festival kapsamında farklı panel ve etkinliklerin düzenleneceğini söyledi.

Fethiye'nin birçok ilçeye kıyasla öz kültürünü kaybetmeyen nadir kentlerden olduğunu belirten Karaca, "Farklı kentlerden ilçeye göç edenlerle kentimizi geliştiriyoruz." dedi.

Törende, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) Başkanı Osman Çıralı da konuşma yaptı.

Yöresel halk oyunları ekiplerinin gösteri de sunduğu festival, 12 Nisan'da sona erecek.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

