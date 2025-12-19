Haberler

Fethiye'de 1000 fidan toprakla buluşturuldu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen etkinlikte 1000 lavanta, karaçam ve biberiye fidanı toprakla buluşturuldu. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, hortumdan zarar gören alanda ağaçlandırma çalışmalarının süreceğini açıkladı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen etkinlikte 1000 fidan, toprakla buluşturuldu.

Fethiye Belediyesi, Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü ile Fethiye Likya Kadın Girişimi Üretim İşletme ve Kalkınma Kooperatifi işbirliğinde Göcek Mahallesi İnlice mevkisinde fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Geçmiş yıllarda yaşanan hortumdan zarar gören alanda, 1000 lavanta, karaçam ve biberiye fidanı dikildi.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, gazetecilere yaptığı açıklamada, hortum nedeniyle tahrip olan ormanı onarmak amacıyla etkinliğin düzenlendiğini söyledi.

Karaca, ilçede ağaçlandırma çalışmalarına farklı noktalarda devam edeceklerini belirtti.

Fethiye Likya Kadın Girişimi Üretim İşletme ve Kalkınma Kooperatifi Başkanı Çiğdem Karaca da her bir fidanın geleceğe yapılan en büyük yatırım olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
title