Haberler

Fethiye Açıklarında Sürüklenen Teknedeki Kişi Kurtarıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen bir teknedeki kişi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Tekne, kurtarılmasının ardından Tersaneler mevkiine yanaştırıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen teknedeki kişi ekiplerce kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, içerisinde bir kişinin bulunduğu 9 metre uzunluğundaki teknenin Afkule mevkisi önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler tarafından teknedeki kişi kurtarıldı.

TAHLİSİYE-5 botuna yedeklenen tekne ise Tersaneler mevkisine yanaştırıldı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
İsrail ordusu, Sumud Filosu'na saldırıya başladı! Gözaltına alınan aktivistler var

Sumud Filosu'na İsrail müdahalesi başladı! Gözaltına alınıyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kylian Mbappe'nin Arda Güler şaşkınlığı: İnanılmaz

Mbappe'nin Arda Güler şaşkınlığı: İnanılmaz
Gedson Fernandes durdurulamıyor! Takımına 90+3'te 3 puanı getirdi

Süper Lig devinden ayrıldı, yeniden doğdu! 90+3'te 3 puanı aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.