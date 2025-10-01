Fethiye Açıklarında Sürüklenen Teknedeki Kişi Kurtarıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen bir teknedeki kişi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Tekne, kurtarılmasının ardından Tersaneler mevkiine yanaştırıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen teknedeki kişi ekiplerce kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, içerisinde bir kişinin bulunduğu 9 metre uzunluğundaki teknenin Afkule mevkisi önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler tarafından teknedeki kişi kurtarıldı.
TAHLİSİYE-5 botuna yedeklenen tekne ise Tersaneler mevkisine yanaştırıldı.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel