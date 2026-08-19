Haberler

Fethiye'de sürüklenen teknedeki 9 kişi kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde makine arızası yapan 20 metrelik tekne sürüklendi. Kıyı Emniyeti ekipleri, Akvaryum Koyu önlerindeki teknedeki 9 kişiyi kurtararak, tekneyi KIYEM-6 botuna yedekleyip kıyıya çekti.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen teknedeki 9 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, içerisinde 9 kişinin bulunduğu 20 metre uzunluğundaki teknenin makine arızası nedeniyle Akvaryum Koyu önlerinde sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler tarafından teknedeki 9 kişi kurtarıldı.

KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenen tekne ise kıyıya getirildi.

Kaynak: AA
Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul gözaltına alındı

Oktay Saral "Sıra sende" demişti! Alparslan Kuytul ve eşi gözaltında
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Destekçileri, Alparslan Kuytul'un bindirildiği aracın önüne yattı

Kuytul'u götürmesinler diye yaptıklarına bakın!

Kuytul çiftinden skandal paylaşımlar! Eşinin anlattığı 'Hz. İsa' rüyası akıl alır gibi değil

Eşinin anlattığı "Hz. İsa" rüyası akıl alır gibi değil
Simge Sağın'ın cesur kombini! “Görünen iç çamaşırı” trendine uydu

Cesur kombin! “Görünen iç çamaşırı” trendine uydu
Ülke Fenerbahçe'yi konuşuyor! Greenwood'u yere göğe sığdıramadılar, Kerem'i yerden yere vurdular

Bütün ülke Fenerbahçe'yi konuşuyor
Olay Türkiye'de yaşandı! Sabah uyandığında çocuğunun eline ayağına bakan anne şoke oldu

Sabah uyandığında çocuğunun eline ayağına bakan anne şoke oldu
Milyonlarca veliyi ilgilendiriyor! İstanbul'da servis ücretleri 90 bin TL'yi aştı

İşte bir öğrenciyi okula göndermenin maliyeti

Profesör verileri açıkladı: Sigara kullanımında dünya 1'incisi olduk

Dünya birincisi olduk, ama yanlış konuda!