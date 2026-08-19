Fethiye'de sürüklenen teknedeki 9 kişi kurtarıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde makine arızası yapan 20 metrelik tekne sürüklendi. Kıyı Emniyeti ekipleri, Akvaryum Koyu önlerindeki teknedeki 9 kişiyi kurtararak, tekneyi KIYEM-6 botuna yedekleyip kıyıya çekti.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen teknedeki 9 kişi ekiplerce kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, içerisinde 9 kişinin bulunduğu 20 metre uzunluğundaki teknenin makine arızası nedeniyle Akvaryum Koyu önlerinde sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler tarafından teknedeki 9 kişi kurtarıldı.
KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenen tekne ise kıyıya getirildi.
Kaynak: AA