Fethiye Açıklarında Düzensiz Göçmen Operasyonu: 35 Göçmen ve 4 Kaçakçı Yakalandı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışanların bulunduğu yelkenli tekneye düzenlenen operasyonda 15'i çocuk 35 düzensiz göçmen ile 4 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Olay, gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Fethiye açıklarında, yelkenli teknede düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Bölgeye Sahil Güvenlik Botları, Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile dalış timleri sevk edildi. Ekipler, İtalya rotası üzerinde seyreden yelkenli tekneyi durdurarak, kontrol etti. Teknede yapılan aramada, aralarında 15 çocuğun da bulunduğu 35 düzensiz göçmen ile 4 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.