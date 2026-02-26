Haberler

Muğla açıklarında 25 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik tarafından düzenlenen operasyonda, lastik botta bulunan 25 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçısı yakalandı. Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçede görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen tespit edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekiplerce durdurulan fiber karinalı lastik botta, 11'i çocuk 25 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu belirtilen 2 şüpheli yakalandı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Gözaltına alınan şüpheliler ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır
