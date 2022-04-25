Fethi Başağa, günlük petrol üretimini 2 milyon varile çıkaracaklarını söyledi - Haberler

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Fethi Başağa, günlük petrol üretimini 2 milyon varile çıkaracaklarını söyledi

AA - Ebu Bekir Aşkın - Güncel
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Fethi Başağa, günlük petrol üretimini 2 milyon varile çıkaracaklarını söyledi

Libya'nın doğusundaki Tobruk'taki Temsilciler Meclisi tarafından yeni başbakan olarak belirlenen Fethi Başağa, bir yıl içerisinde günlük petrol üretimini 2 milyon varile çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Libya'nın doğusundaki Tobruk'taki Temsilciler Meclisi tarafından yeni başbakan olarak belirlenen Fethi Başağa, bir yıl içerisinde günlük petrol üretimini 2 milyon varile çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Libya merkezli Marsad kanalının haberine göre, Başağa, ülkenin önemli petrol ihraç noktalarından Brega kentini ziyaretinde açıklamalarda bulundu.

Başağa, ülkedeki önemli petrol üretim sahaları ile limanların yeniden faaliyete geçmesi çağrısı yaparak, hedeflerinin bir yıl içerisinde günlük petrol üretimini 2 milyon varile çıkarmak olduğunu belirtti.

Ulusal Petrol Kurumuna (NOC) petrol üretimi için yeterli altyapının sağlanması gerektiğini de vurgulayan Başağa, Libya dinarının güçlü bir hale gelmesinde petrol üretiminin kritik rol oynadığını söyledi.

Libya Ulusal Petrol Kurumu, 17 ve 18 Nisan'da ülkenin güneyindeki Fil ve Şerara petrol sahaları ile doğudaki Zeytuna ve Brega limanlarında "mücbir sebep" ilan ederek üretimin ve ihracatın durduğunu duyurmuştu.

Günlük 300 bin varil ham petrol üretim kapasitesine sahip Şerara, Libya'nın en büyük petrol sahası olarak biliniyor. Fil Petrol Sahası'nda da günde yaklaşık 125 bin varil petrol üretiliyor.

Libya'nın petrol ihracatının yüzde 60'tan fazlası Brega, Ras Lanuf, Zeytuna ve Sidra limanlarından yapılıyor.

AA / Ebu Bekir Aşkın - Güncel

Temsilciler Meclisi, Petrol, Tobruk, Libya, Güncel, Haberler

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