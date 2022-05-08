Festivalin alkollü olması tepki çekince AK Partili belediye başkanı eleştirilere yanıt verdi: Özgür bir ülkede yaşıyoruz

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde ilk kez geçen sene düzenlenen Kozlu Müzik Festivali'nde alkol alınması bazı kişiler tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Bu sene de Manga, Emre Aydın, Pinhani, Sagopa Kajmer, Hayko Cepkin, Niyazi Koyuncu gibi birçok sanatçıyı hayranlarıyla buluşturmaya hazırlanan festival yeniden gündeme geldi.

"ÖZGÜR BİR ÜLKEDE YAŞIYORUZ"

AK Partili Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş, alkol nedeniyle gelen eleştirilere yanıt verdi. Bektaş "Sosyal toplumu rahatsız eden bir durum olmadığı sürece bir şey olmaz. Adı geçen firmalar bu memlekette yüzlerce kişi çalıştırıyorlar. Sigortasını ve vergisini ödüyorlar. Bizim kimsenin yaşam tarzına karışmaya hakkınız yok. Özgür bir ülkede yaşıyoruz. Bunlar öküz altında buzağı arayan insanlardır.

"YOBAZLAR TEHLİKELİ İNSANLARDIR"

Geçen sene bu etkinliği yaptık ve bir sıkıntı olmadı. Bu muhabbetler tamamen siyasal, bu muhabbeti çıkaran insan belki de her akşam içiyordur. Laf olsun diye konuşuyorlar. Bu memlekette bazı kafalar var, sağın da yobazı var solun da yobazı var. Bunların ikisine de ne yaparsanız yapın beğendiremezsiniz. Yobazlar çok tehlikeli insanlardır" dedi.

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