Ferizli ve Karasu'da Uyuşturucu Operasyonları: İki Şüpheli Tutuklandı
Sakarya'nın Ferizli ve Karasu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında toplamda iki şüpheli tutuklandı. Ferizli'de 15 kilogram esrar ve kenevir ele geçirilirken, Karasu'da 72 gram esrar, sentetik uyuşturucu ve silah mermisi bulundu.
Sakarya'nın Ferizli ve Karasu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ferizli ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Bu kapsamda ekipler, uyuşturucu ticaret yaptığı iddiasıyla A.Z'yi (40) gözaltına aldı.
Şüphelinin ev ve aracında yapılan aramalarda, 1 kök kenevir, 15 kilogram esrar ele geçirildi.
Karasu ilçesinde de uyuşturucu ticaretinde bulunduğu ileri sürülen M.C.Ö'nün (24) ikametine yapılan aramalarda, 72 gram esrar ve sentetik uyuşturucu, 7 tabanca mermisi ve 2 cep telefonu bulundu.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.