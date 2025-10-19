Haberler

Ferizli'deki Büyük Akgöl, Doğaseverlerin Gözdesi Oluyor

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde bulunan Büyük Akgöl, doğal güzellikleri ile dikkat çekiyor. Kaymakam ve Belediye Başkanı bölgede kamp yapan doğaseverleri ziyaret ederek, ilçenin doğa turizmi potansiyelini vurguladılar.

Sakarya'nın Ferizli ilçesindeki Büyük Akgöl, güzelliğiyle doğaseverler tarafından tercih ediliyor.

Kaymakam Muhammed Kaya ve Belediye Başkanı Mehmet Ata, çevre illerden Büyük Akgöl'e kamp yapmak için gelen doğaseverleri ziyaret etti.

Vatandaşlarla sohbet eden Kaya ve Ata, bölge hakkında bilgi verdi.

Kaya, gazetecilere, ilçenin doğal güzelliklere sahip olduğunu belirterek, Ferizli'nin bu özellikleriyle doğaseverlerden ilgi gördüğünü kaydetti.

Ata ise ilçenin güzelliklerini, tarihi alanlarını korumak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışmalara devam ettiklerini dile getirerek, vatandaşların doğal güzellikleri doyasıya yaşaması için gereken imkanları sağladıklarını ifade etti.

Doğaseverlerden Merve Değerli de arkadaşlarıyla program yaparak Büyük Akgöl'e geldiklerini aktararak, bölgeyi çok beğendiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Erol Ulu - Güncel
