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Ferizli'de kahverengi kokarcaya karşı 16 mahallede ilaçlama sürüyor

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Ferizli'de kahverengi kokarcaya karşı 16 mahallede ilaçlama sürüyor
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Sakarya'nın Ferizli ilçesinde başta fındık olmak üzere tarımsal üretime zarar veren kahverengi kokarcaya karşı ilaçlama çalışmaları sürüyor. Ferizli Belediyesi ve Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar, ilçenin 16 mahallesinde devam ediyor.

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde başta fındık olmak üzere tarımsal üretime zarar veren kahverengi kokarca zararlısına karşı ilaçlama çalışmaları sürüyor.

Ferizli Belediyesi ve Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü koordinesinde ilçenin 16 mahallesinde kokarcayla mücadele kapsamında ilaçlama yapılıyor.

Belediye Başkanı Mehmet Ata, kokarcanın tarımsal ürünlere kışlak alanlarda zarar verdiğini belirterek, "Tüm imkanlarımızı kullanarak kahverengi kokarca zararlısının vatandaşlarınıza daha fazla zarar vermemesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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