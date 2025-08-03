Ferizli Belediye Başkanı Akgöl'ü Turizme Kazandırmayı Hedefliyor

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Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata, Akgöl'ün turizm potansiyelini tanıtmak için çeşitli çalışmalar yapacaklarını açıkladı.

Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata, Akgöl'ü turizme kazandırmak istediklerini bildirdi.

Ata, AA muhabirine, ilçenin konumu gereği birçok karayoluyla kesişimi bulunduğunu söyledi.

Ferizli'nin turizm açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Ata, "Göreve başladığımız günden itibaren arkadaşlarımızla yaptığımız çalışmaları başta Sayın Valimize ve diğer ilgili kurumlara aktardık. Akgöl'ün tanıtımını sosyal medya ve basın faaliyetleriyle gerçekleştirmek istiyoruz. Akgöl'ün tanıtımını yapıp, turizme kazandırmak için tüm imkanları değerlendireceğiz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Erol Ulu - Güncel
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