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Feribottan denize düşen kişiyi büfe çalışanı kurtardı

Feribottan denize düşen kişiyi büfe çalışanı kurtardı
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Kocaeli'nin Eskihisar açıklarında feribottan denize düşen bir kişi, durumu fark eden feribot büfe görevlisinin suya atlamasıyla kurtarıldı. İki kişi Sahil Güvenlik ekiplerince kıyıya çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

KOCAELİ'nin Eskihisar açıklarında feribottan denize düşen kişi, durumu fark edip suya atlayan feribotun büfesinde çalışan görevli tarafından kurtarıldı. Suyun üzerindeki iki kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kıyıya çıkarıldı.

Olay, Eskihisar ilçesi açıklarında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki feribottan bir kişi denize düştü. Durumu fark eden feribotun büfesinde çalışan görevli, denize atlayarak suya düşen kişiyi güvenceye aldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, suyun üzerindeki iki kişiyi bota aldı. Kurtarılan kişiler daha sonra Eskihisar Balıkçı Barınağı'na getirildi. İsimleri henüz öğrenilemeyen iki kişi, ambulanslarla hastaneye kaldrırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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